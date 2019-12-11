Президент одобрил госбюджет-2020

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада приняла закон о госбюджете еще 14 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете-2020. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Отметим, законопроект глава государства должен был подписать в течение 15 дней со дня принятия - 14 ноября 2019 года.

Основные показатели

Доходы бюджета-2020 определены в сумме 1,09 трлн гривен, расходы - 1,18 трлн гривен. Предельный объем дефицита бюджета установлен на отметке 94,275 млрд гривен.

Законом определен на 31 декабря 2020 года предельный объем госдолга в сумме 2,045 трлн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318 млрд гривен.

Прожиточный минимум в 2020 году установлен с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

Субвенция на программу по обеспечению школ необходимым оборудованием составит на 3,5 млрд гривен. Субвенция на повышение зарплат учителей - 3,7 млрд гривен. Поддержку научных исследований вузами - 0,3 млрд гривен.

В сфере здравоохранения и продолжения ее реформы увеличены расходы на:

закупку лекарственных средств и медицинских изделий - 3,2 млрд гривен;

модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения - 1 млрд гривен;

лечение украинцев за рубежом - 0,4 млрд гривен.

Дополнительный ресурс в сфере социальной защиты направят на:

выплаты одиноким пенсионерам или лицам старше 80 лет и не имеющим права на пенсии - 0,8 млрд гривен;

выплаты помощи семьям с детьми - 0,6 млрд гривен;

субвенцию на выплаты детям-сиротам - 0,4 млрд гривен;

субвенцию на жилье и помещения для семейных детских домов - 0,4 млрд гривен.

Рекордные расходы на безопасность и оборону

Расходы на национальную безопасность и оборону составят беспрецедентные 245,8 млрд гривен (5,45% ВВП). Эти деньги будут направлены, в частности, на:

денежное обеспечение и зарплаты - 141,4 млрд (+14,4 млрд);

создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 35,4 млрд гривен (+7,8 млрд);

выплату пособий в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности - 6,66 млрд (+2,44 млрд);

строительство (приобретение) жилья - 2,23 млрд (389,8 млн).

Дополнительные расходы

На строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд гривен.

На реализацию земельной реформы предусмотрено 4,24 млрд гривен.

Напомним, Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 во втором чтении. Такое решение поддержали 280 нардепов.

Отметим, что после выступлений представителей фракций, большинство которых выступили против законопроекта, документ был принят.

Как писало РБК-Украина, основную смету страны поддержали 280 народных депутатов, против проголосовали 55 депутатов, 37 воздержались, 27 не голосовали.

В частности, от фракции "Слуга народа" проголосовал "за" 241 зарегистрированый депутат, 9 нардепов отсутствовали и двое не голосовали.

Добавим также, в первом чтении бюджет-2020 Рада приняла 18 октября.