Президент одобрил госбюджет-2020

Рада приняла закон о госбюджете еще 14 ноября
Президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете-2020. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Отметим, законопроект глава государства должен был подписать в течение 15 дней со дня принятия - 14 ноября 2019 года.
Доходы бюджета-2020 определены в сумме 1,09 трлн гривен, расходы - 1,18 трлн гривен. Предельный объем дефицита бюджета установлен на отметке 94,275 млрд гривен.
Законом определен на 31 декабря 2020 года предельный объем госдолга в сумме 2,045 трлн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318 млрд гривен.
Прожиточный минимум в 2020 году установлен с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.
Субвенция на программу по обеспечению школ необходимым оборудованием составит на 3,5 млрд гривен. Субвенция на повышение зарплат учителей - 3,7 млрд гривен. Поддержку научных исследований вузами - 0,3 млрд гривен.
В сфере здравоохранения и продолжения ее реформы увеличены расходы на:
Дополнительный ресурс в сфере социальной защиты направят на:
Расходы на национальную безопасность и оборону составят беспрецедентные 245,8 млрд гривен (5,45% ВВП). Эти деньги будут направлены, в частности, на:
На строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд гривен.
На реализацию земельной реформы предусмотрено 4,24 млрд гривен.
Напомним, Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 во втором чтении. Такое решение поддержали 280 нардепов.
Отметим, что после выступлений представителей фракций, большинство которых выступили против законопроекта, документ был принят.
Как писало РБК-Украина, основную смету страны поддержали 280 народных депутатов, против проголосовали 55 депутатов, 37 воздержались, 27 не голосовали.
В частности, от фракции "Слуга народа" проголосовал "за" 241 зарегистрированый депутат, 9 нардепов отсутствовали и двое не голосовали.
Добавим также, в первом чтении бюджет-2020 Рада приняла 18 октября.