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В Раде анонсировали разработку нового закона об особом статусе Донбасса

Новости » Политика     11.12.2019 - 16:21
В Раде анонсировали разработку нового закона об особом статусе Донбасса
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во фракции "Слуга народа" заявили, что справятся с разработкой нового закона через год-полгода

В Верховной раде заявили, что начнут разработку нового законопроекта "Об особом статусе Донбасса". Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после разработки нового законопроекта действующий закон прекратит свое действие.

"Очевидно, что когда будет готов новый закон, в нем будет прописано, что этот закон перестает действовать. Когда это может быть технически и хронологически? Это может быть и более полугода. Но точно за год мы справимся. Выбран срок, выбрана такая форма, чтобы вносить как можно меньше изменений в текст закона. Чтобы это скорее мы могли принять в ВРУ. Мы фактически не меняем слова, только меняем цифру. Сам закон мы будем начинать разрабатывать в соответствии с Нормандской встречей, мы не могли разработать, ни внести, ни проголосовать", - заявил Корниенко.

Напомним, Корниенко также сообщил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде в среду, 11 декабря, появился текст законопроекта №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

При этом проект зарегистрировали в парламенте еще во вторник, однако его текст отсутствовал.

Документом предложено продлить особый статус Донбасса на один год.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

Подчеркнем, по итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

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