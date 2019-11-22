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Коломойский заявил, что вернет ПриватБанк в ближайшее время

Новости » Политика     22.11.2019 - 22:52
Коломойский заявил, что вернет ПриватБанк в ближайшее время
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Он добавил, что о его планах знают в МВФ

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность ПриватБанк в ближайшем будущем. Об этом он сказал в комментарии Kyiv Post.

По словам Коломойского, о его планах вернуть ПриватБанк, который до декабря 2016 года был в его собственности, знают в Международном валютном фонде.

"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - заявил олигарх.

Издание отмечает, что Коломойский и раньше давал "наглые заявления" в СМИ. Последнее заявление для Kyiv Post прокомментировал также руководитель Офиса президента Владимира Зеленского. Так, Андрей Богдан убежден, что олигарх пытался привлечь к себе внимание.

Напомним, сегодня, выступая в лондонском Королевском институте международных дел, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государственный ПриватБанк не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского. В то же время он подчеркнул, что в отношении ПриватБанка в ответ на возможные судебные решения правительство готово к любому развитию событий.

РБК-Украина писало, что Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение о признании национализации ПриватБанка незаконным.

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