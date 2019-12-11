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В ГБР подтвердили проведение расследования против Порошенко

Новости » Политика     11.12.2019 - 12:34
В ГБР подтвердили проведение расследования против Порошенко
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

ГБР расследует возможную госизмену Порошенко

Государственное бюро расследований начало расследование о возможной государственной измене пятым президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что следователи центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование возможного преступления Порошенко во время подготовки и проведения переговоров 11-12 февраля 2015 по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений ".

В ГБР отметили, что расследование проводится по предварительной квалификации ч. 1 ст.111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала предложения президента Украины Владимира Зеленского по изменению минских договоренностей. По словам Меркель, минские договоренности не являются "окаменевшим документом".

Зеленский на саммите "номандской четверки" предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля над украинской границей.

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