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Кабмин подал Раде закон о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому

Новости » Политика     11.12.2019 - 18:40
Кабмин подал Раде закон о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Кабмин предлагает урегулировать вопросы национализации банков

Кабинет министров Украины подал Верховной раде законопроект, которым запрещается возврат "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Соответствующая информация содержится на сайте Рады.

В частности, законопроект призван внести изменения в законодательство, которое касается вывода неплатежеспособных банков с рынка. В то же время предусмотрены нововведения в ситуациях, когда Министерство финансов становится владельцем такого банка (национализация).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина, для установления равновесия между частными интересами владельцев банка и общественными интересами, в случае отмены решения о выведении банка с рынка, положение этого банка, которое существовало до принятия решения компетентным органом, не должно возобновляться.

Предлагается дополнить Кодекс Украины административного судопроизводства статьей ст. 266, пункт 9 которой закрепляет, что признание незаконным и отмена индивидуального акта или решений Нацбанка об отзыве лицензии, ликвидации или национализации банка не восстанавливает того положения банка, которое было до принятия решения НБУ.

Напомним, в ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ПриватБанк не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского. В ответ на это последний отметил, что вернет банк в ближайшее время, а Международный валютный фонд об этом якобы знает.

Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка незаконной в апреле 2019 года.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныПриватБанкИгорь Коломойский
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