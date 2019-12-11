ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского отредактировали текст коммюнике нормандской встречи

Новости » Политика     11.12.2019 - 15:37
У Зеленского отредактировали текст коммюнике нормандской встречи
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

До этого "ДНР" угрожала не выполнять решения нормандского саммита

Офис президента Украины отредактировал текст коммюнике нормандской встречи в части, где говорится об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на официальном сайте президента.

В частности, в первоначальной версии, которая доступна по ссылке, "стороны выражали заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)". В обновленной редакции слова "Закона" уже нет.

Отметим, до этого главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины выложили намеренно искаженный текст. При этом он добавил, что пока не появится "правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита".

Напомним, в итоговом документе лидеры "нормандской четверки" договорились о трех дополнительных участках разведения на Донбассе, обмене пленными в формате "всех на всех", имплементации "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, а также о проведении следующего саммита через четыре месяца.

Зеленский сократил штат Госуправделами
Новости Украины Владимир ЗеленскийдокументыНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь