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Комитет Рады принял решение по закону об особом статусе Донбасса

Новости » Политика     11.12.2019 - 16:36
Комитет Рады принял решение по закону об особом статусе Донбасса
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующим законопроектом предлагается продлить особый статус на один год

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной раде принять законопроект №2569 о продлении особого статуса Донбасса за основу и в целом. Об этом заявил председатель комитета по вопросам государственной власти Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документом предлагается продлить особый статус на год.

"Комитет рекомендует включить в повестку дня законопроект об изменениях в закон Украины №2569 и рассмотреть его на пленарном заиданни 12 декабря 2019 года. Рекомендовать ВРУ по результатам рассмотрения принять за основу и в целом. За 22, решение принято", - заявил Клочко.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, изменения в законопроект о статусе Донбасса содержат только одну строку.

"Этот законопроект только об изменениях в 1 статье. Законопроект состоит только из одной фразы: заменить в 1 статье дату 2019 на дату 2020", - заявил Корниенко.

Напомним, в парламенте начнут разработку нового законопроекта "Об особом статусе Донбасса".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде в среду, 11 декабря, появился текст законопроекта №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". При этом проект зарегистрировали в парламенте еще во вторник, однако его текст отсутствовал.

Глава государства Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Добавим, президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам нормандской встречи заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

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