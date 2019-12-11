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Директору сгоревшего одесского колледжа избрали меру пресечения

Новости » Общество     11.12.2019 - 13:30
Директору сгоревшего одесского колледжа избрали меру пресечения
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Директора отправили под круглосуточный домашний арест

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Думской" в Telegram.

Соответствующее решение суд принял 11 декабря. Во время пребывания под домашним арестом подозреваемая обязана носить электронный браслет.

Любовь Кочергу обвиняют в служебной халатности, которая привела к тяжким последствиям. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. При этом после результатов экспертизы ей могут сообщить еще одно подозрение по нарушению правил пожарной безопасности.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате 12 человек погибли, более 30 пострадали. Нахождение 4 человек на данный момент неизвестно.

Также РБК-Украина писало, что 11 декабря опознали еще одно тело. В пожаре погибла 48-летняя преподавательница колледжа Наталья Третьякова.

Кроме этого сообщалось, что Кабинет министров выделил помощь семьям погибших при пожаре в Одессе в размере 200 тысяч гривен. Пострадавшие получат по 50 тысяч гривен.

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Новости Украины ОдессаОдессадомашний арестСуд
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