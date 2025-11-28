Орбан прилетів до Путіна і одразу запропонував Угорщину для переговорів щодо України

Орбан зазначив, що Угорщина зацікавлена у мирі, адже Україна є її сусідом і війна нібито також впливає й на неї.

"І ми щиро сподіваємось, що нещодавно опублікована ініціатива приведе до миру. Наша сьогоднішня зустріч дає мені можливість підтвердити, що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів. І готова сприяти успішному завершенню цього процесу", - сказав він.

У відповідь Путін заявив, що відносини між Москвою та Будапештом "продовжують розвиватися попри труднощі" й допустив, що перемовини Росії та США можуть завершитися самітом у столиці Угорщини.

"Якщо під час переговорів зі США справа дійде до використання Будапешта як місця для саміту, я буду радий", - сказав російський диктатор.