Орбан прилетел к Путину и сразу предложил Венгрию для переговоров по Украине

Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в мире, ведь Украина является ее соседом и война якобы также влияет и на нее.

"И мы искренне надеемся, что недавно опубликованная инициатива приведет к миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров. И готова способствовать успешному завершению этого процесса", - сказал он.

В ответ Путин заявил, что отношения между Москвой и Будапештом "продолжают развиваться несмотря на трудности" и допустил, что переговоры России и США могут завершиться саммитом в столице Венгрии.

"Если во время переговоров с США дело дойдет до использования Будапешта как места для саммита, я буду рад", - сказал российский диктатор.