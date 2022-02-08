Олимпиада-2022: итоги дня 8 февраля и медальный зачет

Четвертый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 8 февраля разыграли десять комплектов наград.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
В дисциплине фристайла биг-эйр золотая награда досталась Китая. Эйлин Гу набрала 188,25 балла и опередила француженку Тесс Леде и швейцарку Матильду Гремо.
Австриец Маттиас Майер победил в супергиганте (горнолыжный спорт). "Серебро" досталось Райану Кокран-Сиглу (США), а бронзовая награда – норвежцу Александеру Омотду Кильде.
Индивидуальная гонка в биатлоне среди мужчин завершилась победой представителя Франции. Кантен Фийон-Майе даже с двумя промахами был быстрее Антона Смольского из Беларуси и норвежца Йоханнеса Бё. Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный (18-е место).
"Золото" в сноуборде Чехии принесла Эстер Ледецка. В финале она одолела австрийку Даниэлу Ульбинг. Третьей стала Глория Котник из Словении.
В параллельном гигантском слаломе сильнейшим стал Бенджамин Карл. Австрийский сноубордист одолел в решающем поединке словенца Тима Мастнака. Дополнил подиум Уик Уайлд (ОКР).
Нидерландец Кьелд Нойс стал олимпийским чемпионом в конькобежном спорте. На дистанции 1500 м он установил олимпийский рекорд и опередил соотечественника Томаса Крола и корейца Ким Мин Сока.
В лыжном спринте двойной успех отпраздновала Швеция. Тамошние лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист взяли "золото" и "серебро". Зато бронзовая награда досталась американке Джесси Диггинс.
В свою очередь у мужчин победил норвежец Йоханнес Клебо. Также на пьедестал взошли итальянец Федерико Пеллегрино и представитель ОКР Александр Терентьев.
Соревнования смешанных команд по керлингу завершились победой Италии. В финале Стефания Константини и Амос Мосанер одолели сборную Норвегии. Третьей стала шведская команда.
Финальный заезд в санном спорте среди женщин принес "золото" Натали Хайзенбергер (Германия). Ее соотечественница Анна Беррайтер стала второй. Бронзовая медаль досталась Татьяне Ивановой из ОКР.
Напомним, что украинская биатлонистка Валентина Семеренко прекратила выступления на зимних Олимпийских играх досрочно из-за проблем со здоровьем.