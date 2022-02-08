Олимпиада-2022: итоги дня 8 февраля и медальный зачет

В дисциплине фристайла биг-эйр золотая награда досталась Китая. Эйлин Гу набрала 188,25 балла и опередила француженку Тесс Леде и швейцарку Матильду Гремо.

Австриец Маттиас Майер победил в супергиганте (горнолыжный спорт). "Серебро" досталось Райану Кокран-Сиглу (США), а бронзовая награда – норвежцу Александеру Омотду Кильде.

Индивидуальная гонка в биатлоне среди мужчин завершилась победой представителя Франции. Кантен Фийон-Майе даже с двумя промахами был быстрее Антона Смольского из Беларуси и норвежца Йоханнеса Бё. Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный (18-е место).

"Золото" в сноуборде Чехии принесла Эстер Ледецка. В финале она одолела австрийку Даниэлу Ульбинг. Третьей стала Глория Котник из Словении.

В параллельном гигантском слаломе сильнейшим стал Бенджамин Карл. Австрийский сноубордист одолел в решающем поединке словенца Тима Мастнака. Дополнил подиум Уик Уайлд (ОКР).

Нидерландец Кьелд Нойс стал олимпийским чемпионом в конькобежном спорте. На дистанции 1500 м он установил олимпийский рекорд и опередил соотечественника Томаса Крола и корейца Ким Мин Сока.

В лыжном спринте двойной успех отпраздновала Швеция. Тамошние лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист взяли "золото" и "серебро". Зато бронзовая награда досталась американке Джесси Диггинс.

В свою очередь у мужчин победил норвежец Йоханнес Клебо. Также на пьедестал взошли итальянец Федерико Пеллегрино и представитель ОКР Александр Терентьев.

Соревнования смешанных команд по керлингу завершились победой Италии. В финале Стефания Константини и Амос Мосанер одолели сборную Норвегии. Третьей стала шведская команда.

Финальный заезд в санном спорте среди женщин принес "золото" Натали Хайзенбергер (Германия). Ее соотечественница Анна Беррайтер стала второй. Бронзовая медаль досталась Татьяне Ивановой из ОКР.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 8 февраля: