Сборная Италии победила в Олимпийском турнире смешанных команд по керлингу
Фото: сборная Италии по керлингу (olympics.com)
На Олимпийских играх закончились соревнования по керлингу среди смешанных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финале Олимпийского турнира встретились сборные Италии и Норвегии.
Победу со счетом 8:5 одержала итальянская сборная. За которую выступали Стефания Константини и Амос Мосанер. Сборную Норвегии представляли Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.
В матче за бронзовые награды встречались сборные Швеции и Великобритании.
Победу со счетом 9:3 отмечали представители сборной Швеции. Альмида Де Валь и Оскар Эриксссон стали бронзовыми призерами Олимпийских игр.
Призеры турнира смешанных команд по керлингу:
"золото" – Италия
"серебро" – Норвегия
"бронза" – Швеция
Напомним, что норвежец Йоханнес Клебо победил в финале по лыжному спринту.