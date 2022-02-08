Олимпийские игры-2022: немецкие саночницы триумфовали в финале

Состоялся финальный четвертый заезд в женских одиночных санях.

Об этом сообщает РБК-Украина .

В этих соревнованиях принимали участие две украинки Юлианна Туницкая и Елена Стецькив. Однако они не смогли выйти в финальный заезд заняв 21 и 22 места соответственно.

А в финале выступили 20 лучших саночниц по результатам трех заездов.

Лучшее время по итогам четырех попыток показали немки, занявшие первые два места, "бронзу" завоевала спортсменка из команды ОКР.

Результаты четырех заездов: