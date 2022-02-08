Норвежец Клебо стал олимпийским чемпионом в лыжном спринте
Фото: финиш лыжного спринта (olympics.com)
Состоялся финальный забег среди мужчин в лыжном спринте.
Об этом сообщает РБК-Украина
В финале выступили шесть лыжников, представлявших пять команд: 2 спортсмена из команды ОКР, итальянец, швед, норвежец и финн.
Быстрее всего преодолел 1,5 км и выиграл золотую награду норвежец Йоханнес Клебо.
Кроме олимпийского чемпиона определились "серебряный" и "бронзовый" призеры:
"золото" – Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:58,06
"серебро" – Федерико Пеллегрино (Италия) – 2:25,32
"бронза" – Александр Терентьев (ОКР) – 2:59,37
Напомним, что в финале женского лыжного спринта победила шведка Йонна Сундлинг.