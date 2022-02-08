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Норвежец Клебо стал олимпийским чемпионом в лыжном спринте

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Пекин, Вторник 08 февраля 2022 16:18
Норвежец Клебо стал олимпийским чемпионом в лыжном спринте Фото: финиш лыжного спринта (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

Состоялся финальный забег среди мужчин в лыжном спринте.

Об этом сообщает РБК-Украина

В финале выступили шесть лыжников, представлявших пять команд: 2 спортсмена из команды ОКР, итальянец, швед, норвежец и финн.

Быстрее всего преодолел 1,5 км и выиграл золотую награду норвежец Йоханнес Клебо.

Кроме олимпийского чемпиона определились "серебряный" и "бронзовый" призеры:

"золото" – Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:58,06

"серебро" – Федерико Пеллегрино (Италия) – 2:25,32

"бронза" – Александр Терентьев (ОКР) – 2:59,37

Напомним, что в финале женского лыжного спринта победила шведка Йонна Сундлинг.

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