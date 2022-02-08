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Олимпиада-2022: Француз завоевал "золото" в биатлоне, лучший из украинцев в топ-20

Новина українською →
Пекин, Вторник 08 февраля 2022 12:11
Олимпиада-2022: Француз завоевал "золото" в биатлоне, лучший из украинцев в топ-20 Фото: Кантен Фийон-Майе (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась биатлонная индивидуальная гонка у мужчин. На старт вышло четыре украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первым из украинцев стартовал Дмитрий Пидручный. Первую стрельбу он прошел чисто, а на следующих трех стрельбах допустил по одному промаху. В итоге Дмитрий на финише занял 18-е место.

Следующим бежал Артем Прима. Он допустил четыре промаха и финишировал на 37-м месте.

Дальше на старт вышел Антон Дудченко. У него также четыре штрафных минуты, однако Дудченко показал меньшую скорость чем Артем Прима и занял 50-е место.

Последним из украинцев стартовал Богдан Цымбал. Дебютная гонка на Олимпиаде Богдану не удалась, он допустил также четыре промаха и финишировал на 55-й позиции.

Олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе, который несмотря на два промахана стрельбе, показал фантастическую скорость и победил в гонке.

Серебряную награду завоевал белорус Антон Смольский. Белорус прошел идеально четыре огневых рубежа и смог добыть первую в карьере олимпийскую медаль.

Бронзовым призером стал норвежский биатлонист Йоханнес-Тингнес Бьо. У Бьо-младшего в пассиве две штрафные минуты, но скорость передвижения по трассе позволила Йоханнесу выиграть еще одну олимпийскую медаль.

Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) (0+1+1+0) 48:47,4

2. Антон Смольский (Беларусь) (0+0+0+0) +14,8

3. Йоханнес-Тингенс Бьо (Норвегия) (1+0+0+1) +31,1

...

18. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+1+1+1) +3:01,9

37. Артем Прима (Украина) (1+2+0+1) +4:48,8

50. Антон Дудченко (Украина) (1+0+1+2) +6:07,5

55. Богдан Цымбал (Украина) (3+0+1+0) +6:31,6

Напомним, что вчера прошла индивидуальная гонка у женщин. Олимпийской чемпионкой стала немка Дениз Германн.

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