Олимпиада-2022: нидерландец Нойс с рекордом стал чемпионом среди конькобежцев
Фото: Кьелд Нойс (olympics.com)
Завершились мужские соревнования у конькобежцев на дистанции 1500 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За медаль сражались 29 спортсменов.
Победителем стал нидерландский конькобежец Кьелд Нойс, финишировавший с результатом 1:43,21 и установивший новый олимпийский рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дереку Парру и держался с 2002 года.
Медали на дистанции 1500 метров добыли в борьбе:
"золото" – Кьелд Нойс (Нидерланды) – 1:43,21
"серебро" – Томас Крол (Нидерланды) – 1:43,55
"бронза" – Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1:44,24
Напомним, что определились призеры Олимпийских игр в сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом среди мужчин.