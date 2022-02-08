Олимпиада-2022: двойная победа шведок в лыжном спринте
Фото: призерки лыжного спринта (olympics.com)
Состоялся финальный заезд среди женщин в лыжном спринте.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финал вышло шесть лыжниц: три шведки, две американки и швейцарка.
Быстрее всего дистанцию в 1,5 км преодолели шведские лыжницы, завоевавшие "золото" и "серебро", "бронзу" получила представительница США
Результаты гонки:
- Йонна Сундлинг (Швеция) – 3:09,68
- Майя Дальквист (Швеция) – 3:12,56
- Джесси Диггинс (США) – 3:12,84
Напомним, что нидерландец Кьелд Нойс с рекордом стал олимпийским чемпионом среди конькобежцев.