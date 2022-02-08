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Олимпиада-2022: двойная победа шведок в лыжном спринте

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Пекин, Вторник 08 февраля 2022 15:50
Олимпиада-2022: двойная победа шведок в лыжном спринте Фото: призерки лыжного спринта (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

Состоялся финальный заезд среди женщин в лыжном спринте.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финал вышло шесть лыжниц: три шведки, две американки и швейцарка.

Быстрее всего дистанцию в 1,5 км преодолели шведские лыжницы, завоевавшие "золото" и "серебро", "бронзу" получила представительница США

Результаты гонки:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3:09,68
  2. Майя Дальквист (Швеция) – 3:12,56
  3. Джесси Диггинс (США) – 3:12,84

Напомним, что нидерландец Кьелд Нойс с рекордом стал олимпийским чемпионом среди конькобежцев.

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