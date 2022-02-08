Олимпийские игры-2022: чешская сноубордистка стала Олимпийской чемпионкой
Фото: Эстер Ледецка (olympics.com)
Определились призеры Олимпийских игр в сноуборде по дисциплине параллельный гигантский слалом среди женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В бронзовом заезде соперничали словенка Глория Котник и Микелле Деккер из Нидерландов. Победительницей заезда и бронзовым призером Олимпиады стала словенская сноубордистка.
В финале встретились австрийка Даниэла Ульбинг и чешка Эстер Ледецка. Победила в заезде и стала Олимпийской чемпионкой – Эстер Ледецка. А австрийка удовлетворилась серебряной наградой.
Напомним, что украинскую сноубордистку Аннамари Данчу организаторы не хотели допускать к стартам в квалификации.