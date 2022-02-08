Олимпиада-2022: австрийский горнолыжник завоевал "золото" в супергиганте
Фото: австрийский горнолыжник Майер взял золото в супергиганте на Олимпиаде (twitter.com/Olympics)
Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине. В финале спортсмен показал время 1 минута и 19,94 секунды.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл, уступивший Майеру 0,04 секунды.
На третьей строчке - норвежец Александер Омодт Кильде, который проиграл победителю 0,42 секунды.
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Напомним, что ранее состоялся финал биг-эйра среди женщин.