Китайская фристайлистка взяла "золото" Олимпиады-2022 в дисциплине биг-эйр
Фото: китаянка Эйлин Гу победила в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде 2022 (twitter.com/Olympics)
Китайская фристайлистка Эйлин Гу выиграла "золото" Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр. Серебряным призером стала француженка Тесс Леде.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Бронза досталась представительнице Швейцарии Матильде Гремо.
В финале командных соревнований приняли участие 12 сборных.
Результаты
1. Эйлин Гу (Китай) - 188,25.
2. Тесс Ледё (Франция) - 187,50.
3. Матильда Гремо (Швейцария) - 182,50.
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Напомним, что состоялся финал в соревнованиях по шорт-треку среди женщин на дистанции в 500 метров.