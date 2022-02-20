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Олимпиада-2022: итоги дня 20 февраля и итоговый медальный зачет

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Пекин, Воскресенье 20 февраля 2022 18:30
Олимпиада-2022: итоги дня 20 февраля и итоговый медальный зачет Фото: Финляндия – олимпийский чемпион по хоккею (AFP)
Автор: Антон Федорцив

Последний день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 20 февраля разыграли пять комплектов наград.

Краткие итоги дня и окончательное положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2022:

Олимпиада-2022: итоги дня 20 февраля и итоговый медальный зачет

Впервые в истории Финляндия выиграла олимпийский хоккейный турнир среди мужчин. В финале "Суоми" одолели команду ОКР (2:1). Матч за бронзовые медали завершился победой сборной Словакии над шведами (4:0).

Норвежка Тереза ​​Йохауг взяла третье "золото" Игр в лыжной гонке. В этот раз она победила в масс-старте на 30 км, опередив американку Джесси Диггинс и финку Кэррту Нисканен.

Двойным успехом Германии завершились мужские соревнования по бобслею. Четверка в составе Франческо Фридриха, Торстена Маргиса, Кенди Бауэра и Александра Шюллера опередила своих соотечественников (Лохнер, Ф. Бауэр, Вебер, Расп). "Бронзу" в борьбе добыли канадцы.

Финал женского турнира по керлингу выиграла Великобритания. Решающий матч британки завершили уверенной победой над японками (10:3). Бронзовые награды завоевала команда Швеции.

Сборная Австрии выиграла командные соревнования по горнолыжному спорту. Альпийская четверка была лучшей в параллельном слаломе (миксте). Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катарина Линсбергер и Иоганнес Штрольц опередили немцев и норвежцев.

К слову, ранее прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Кроме того, также выяснилось, какие новейшие технологии Китай применил во время зимней Олимпиады.

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