Сборная Финляндия по хоккею обыграла россиян и взяла "золото" Олимпиады
На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине прошел финал мужского хоккейного турнира. Золотые медали завоевала сборная Финляндии, обыграв команду Олимпийского комитета России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Олимпийских игр.
Финальная игра завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, решающая шайба была заброшена на старте третьего периода. Финны идеально отработали концовку матча и не позволили россиянам организовать финальный штурм.
Команда Олимпийского комитета России была действующим чемпионом зимних Игр.
Отметим, в женском хоккейном турнире победу праздновала сборная Канады, которая со счетом 3:2 обыграла соперниц из США.
Напомним, сегодня женская сборная Великобритании по керлингу завоевала "золото" Олимпиады, в финале была побеждена команда Японии.