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Сборная Финляндия по хоккею обыграла россиян и взяла "золото" Олимпиады

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Пекин, Воскресенье 20 февраля 2022 08:45
Сборная Финляндия по хоккею обыграла россиян и взяла "золото" Олимпиады Фото: сборная Финляндия после победы над словаками обыграла и россиян (twitter.com/Olympics)
Автор: Артем Горовенко

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине прошел финал мужского хоккейного турнира. Золотые медали завоевала сборная Финляндии, обыграв команду Олимпийского комитета России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Олимпийских игр.

Финальная игра завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, решающая шайба была заброшена на старте третьего периода. Финны идеально отработали концовку матча и не позволили россиянам организовать финальный штурм.

Команда Олимпийского комитета России была действующим чемпионом зимних Игр.

Отметим, в женском хоккейном турнире победу праздновала сборная Канады, которая со счетом 3:2 обыграла соперниц из США.

Напомним, сегодня женская сборная Великобритании по керлингу завоевала "золото" Олимпиады, в финале была побеждена команда Японии.

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