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Какие технологии использовал Китай во время Зимней Олимпиады

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Воскресенье 20 февраля 2022 14:18
Какие технологии использовал Китай во время Зимней Олимпиады Какие технологии использовал Китай во время Зимней Олимпиады (Фото: twitter.com/frederickcheng5)
Автор: Сергей Сурепин

20 февраля в Китае завершились Зимние Олимпийские игры 2022 года. В рамках Олимпиады правительство представило высокотехнологические инновации различных масштабов – от искусственного интеллекта до интернет-инфраструктуры, а также нового способа охлаждения льда.

О пяти новых технологиях - в материале РБК-Украина со ссылкой на Rest of World.

Роботы

В Олимпийской деревне находится сотни роботов. Они помогают поддерживать дистанцию между персоналом и спортсменами. Роботы доставляют посылки, оказывают медицинскую помощь спортсменам, готовят еду, собирают мусор, а также раздают дезинфекторы для рук.

Кейтерингом занимаются 120 роботов. Услуги доступны 24/7. Вместе с этим роботы сканируют воздух на наличие частиц COVID-19 и дезинфицируют помещение. Роботы есть на улицах и на территории университетов, на мероприятиях и в отелях. Проектами занимаются Alibaba и Meituan.

Какие технологии использовал Китай во время Зимней Олимпиады

Приложения

Спортсмены, журналисты и зрители пользуются специальным приложением My 2022. Его необходимо было установить за 2 недели до прибытия в Китай, в Олимпийскую деревню. Пользователи ежедневно проходят ПЦР-тестирование. С помощью приложения можно отслеживать информацию о состоянии здоровья.

Для выхода из комнат пользователи получают "зеленый сигнал". Это означает, что ПЦР-тест был отрицательным в течение 24 часов. Аналогичную систему Китай использовал во время пика пандемии.

Какие технологии использовал Китай во время Зимней Олимпиады

Умные кровати

В комнатах, где живут спортсмены в Олимпийской деревне, используют матрасы из специальной пены. У них есть технология эффекта памяти - она контролирует сердечный ритм и дыхание. Умные кровати фиксируют тела спортсменов. При необходимости олимпийцы могут отправлять отчеты тренерам, чтобы отслеживать изменения жизненно важных функций.

5G везде

Технология 5G находится в основе коммуникаций внутри Олимпийской деревни. Несмотря на то, что Запад переживает по поводу безопасности этой китайской технологии, другого выбора на Олимпиаде не было. Благодаря 5G интернет в деревне работает быстрее прежнего. Также с помощью 5G пользователи могли получить доступ к сайтам и социальным сетям, которые обычно в Китае заблокированы.

Какие технологии использовал Китай во время Зимней Олимпиады

5G используют для работы скоростной железной дороги между Олимпийской деревней и Пекином, а также для микроавтобусов без водителей. В поезде находится студия видеонаблюдения. В целом, за 2021 год поставки смартфонов с 5G достигли 266 миллионов единиц на китайском рынке. Это на 63,5% больше, чем в 2020 году.

Цифровой юань

Последние несколько лет Китай работает над собственной цифровой валютой. Публичный тест проводили в конце 2020 года. Зимняя Олимпиада стала первой возможностью испытать технологию иностранцам. Цифровой юань позволяет правительству отслеживать передвижение денег внутри страны. Сейчас цифровым юанем можно расплачиваться через WeChat, JD.com и Alipay.

Ранее РБК-Украина писало, что Олимпиада в Пекине завершилась, Украина заняла 25 место.

Также РБК-Украина сообщало, что уже можно посмотреть онлайн-трансляцию церемонии закрытия зимних Игр в Пекине.

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