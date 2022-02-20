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Олимпиада-2022: онлайн трансляция церемонии закрытия зимних Игр в Пекине

Новина українською →
Пекин, Воскресенье 20 февраля 2022 13:35
Олимпиада-2022: онлайн трансляция церемонии закрытия зимних Игр в Пекине Фото: "Национальный стадион" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Зимние Олимпийские игры 2022 года официально завершатся церемонией закрытия 20 февраля. Она пройдет на "Национальном стадионе" в Пекине.

Где посмотреть церемонию закрытия зимних Олимпийских игр, подскажет РБК-Украина.

Старт торжественного события запланирован на 14:00 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию церемонии можно непосредственно в этой новости.

В прямом эфире церемонию закрытия покажет телеканал UA: Первый. Трансляции будет предшествовать специальная студия Игр-2022. Она стартовала в 13:00.

Олимпийская сборная Украины тоже примет участие в торжествах. Знамя команды пронесет биатлонистка Елена Билосюк. Большую часть Олимпиады она пропустила из-за коронавируса.

На играх этого года Украина завоевала одну награду. В суперфинале по лыжной акробатике Александр Абраменко завоевал "серебро". Победителем медального зачета стала Норвегия (37 медалей).

К слову, ранее финская сборная завоевала первое олимпийское "золото" в хоккее, обыграв команду ОКР в финале.

Также в последний день соревнований Великобритания выиграла женский турнир по керлингу. В финале они одолели японок.

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