Олимпиада-2022: онлайн трансляция церемонии закрытия зимних Игр в Пекине
Зимние Олимпийские игры 2022 года официально завершатся церемонией закрытия 20 февраля. Она пройдет на "Национальном стадионе" в Пекине.
Где посмотреть церемонию закрытия зимних Олимпийских игр, подскажет РБК-Украина.
Старт торжественного события запланирован на 14:00 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию церемонии можно непосредственно в этой новости.
В прямом эфире церемонию закрытия покажет телеканал UA: Первый. Трансляции будет предшествовать специальная студия Игр-2022. Она стартовала в 13:00.
Олимпийская сборная Украины тоже примет участие в торжествах. Знамя команды пронесет биатлонистка Елена Билосюк. Большую часть Олимпиады она пропустила из-за коронавируса.
На играх этого года Украина завоевала одну награду. В суперфинале по лыжной акробатике Александр Абраменко завоевал "серебро". Победителем медального зачета стала Норвегия (37 медалей).
К слову, ранее финская сборная завоевала первое олимпийское "золото" в хоккее, обыграв команду ОКР в финале.
Также в последний день соревнований Великобритания выиграла женский турнир по керлингу. В финале они одолели японок.