Олимпиада-2022: онлайн трансляция церемонии закрытия зимних Игр в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года официально завершатся церемонией закрытия 20 февраля. Она пройдет на "Национальном стадионе" в Пекине.

Старт торжественного события запланирован на 14:00 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию церемонии можно непосредственно в этой новости.

В прямом эфире церемонию закрытия покажет телеканал UA: Первый. Трансляции будет предшествовать специальная студия Игр-2022. Она стартовала в 13:00.

Олимпийская сборная Украины тоже примет участие в торжествах. Знамя команды пронесет биатлонистка Елена Билосюк. Большую часть Олимпиады она пропустила из-за коронавируса.

На играх этого года Украина завоевала одну награду. В суперфинале по лыжной акробатике Александр Абраменко завоевал "серебро". Победителем медального зачета стала Норвегия (37 медалей).