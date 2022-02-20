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Женская сборная Британии по керлингу взяла "золото" на Олимпиаде-2022

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Пекин, Воскресенье 20 февраля 2022 07:20
Женская сборная Британии по керлингу взяла "золото" на Олимпиаде-2022 Фото: женская сборная Британии по керлингу взяла "золото" на Олимпиаде-2022 (twitter.com/TeamGB)
Автор: Артур Родивилов

Женская сборная Великобритании по керлингу завоевала золото Олимпиады. Матч был завершен после девятого энда.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Британки в финале победили команду Японии со счетом 10:3.

Сборная Великобритании во второй раз в истории выиграла золото Олимпийских игр. Впервые это произошло в 2002 году.

Ранее мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье.

Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе.

Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.

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