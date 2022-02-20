Женская сборная Британии по керлингу взяла "золото" на Олимпиаде-2022
Фото: женская сборная Британии по керлингу взяла "золото" на Олимпиаде-2022 (twitter.com/TeamGB)
Женская сборная Великобритании по керлингу завоевала золото Олимпиады. Матч был завершен после девятого энда.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Британки в финале победили команду Японии со счетом 10:3.
Сборная Великобритании во второй раз в истории выиграла золото Олимпийских игр. Впервые это произошло в 2002 году.
Ранее мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье.
Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе.
Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.