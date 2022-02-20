ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Норвежская лыжница взяла третье "золото" Олимпиады. Украинка Анцибор в топ-40

Новина українською →
Пекин, Воскресенье 20 февраля 2022 09:36
Норвежская лыжница взяла третье "золото" Олимпиады. Украинка Анцибор в топ-40 Фото: норвежская лыжница Тереза Йохауг взяла третье "золото" (twitter.com/ArchiveInt)
Автор: Илона Свиридова

Норвежская лыжница Тереза Йохауг триумфовала в последний день Олимпиады-2022 в Пекине, завоевав "золото" в женском масс-старте на 30 км. Лучшая из украинок Марина Анцибор финишировала в топ-40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Олимпийских игр.

Сообщается, что свое третье "золото" Олимпиады в Пекине завоевала Йохауг. Серебряная медаль досталась американке Джессике Диггинс, бронзовая - Кертту Нисканен из Финляндии

Лучшая из украинок Марина Анцибор финишировала на 37-м месте, еще одна украинская лыжница Виктория Олех заняла 58-ю позицию.

Напомним, до этого Йохауг становилась лучшей в скиатлоне - это смешанная лыжная гонка преследования, в которой половину 15-км дистанции преодолевают классическим стилем, а вторую - конькобежным ходом.

Затем она стала первой в лыжной гонке на 10 км классическим стилем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пекин Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед