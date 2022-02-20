Норвежская лыжница взяла третье "золото" Олимпиады. Украинка Анцибор в топ-40

Норвежская лыжница Тереза Йохауг триумфовала в последний день Олимпиады-2022 в Пекине, завоевав "золото" в женском масс-старте на 30 км. Лучшая из украинок Марина Анцибор финишировала в топ-40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Олимпийских игр.

Лучшая из украинок Марина Анцибор финишировала на 37-м месте, еще одна украинская лыжница Виктория Олех заняла 58-ю позицию.

Сообщается, что свое третье "золото" Олимпиады в Пекине завоевала Йохауг. Серебряная медаль досталась американке Джессике Диггинс, бронзовая - Кертту Нисканен из Финляндии

Напомним, до этого Йохауг становилась лучшей в скиатлоне - это смешанная лыжная гонка преследования, в которой половину 15-км дистанции преодолевают классическим стилем, а вторую - конькобежным ходом.

Затем она стала первой в лыжной гонке на 10 км классическим стилем.