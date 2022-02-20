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Олимпиада-2022: немецкие бобслеисты победили на последних стартах в Пекине

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Пекин, Воскресенье 20 февраля 2022 10:15
Олимпиада-2022: немецкие бобслеисты победили на последних стартах в Пекине Фото: экипаж немецкого чемпиона Франческо Фридиха (twitter.com/Athlete365)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 20 февраля, завершился турнир бобслеистов в четверках на Олимпиаде в Пекине. Немецкие экипажа взяли золотые и серебряные медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Олимпийских игр.

Сообщается, что первое место завоевал экипаж Франческо Фридриха, который по сумме четырех попыток обошел команду Йоханнеса Лохнера. Отметим, Фридрих стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

Бронзовые медали взял канадский экипаж во главе с Джастнином Крипсом.

Напомним, до этого Фридрих с партнером Торстеном Маргисом завоевал золотые медали в двойках.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндия по хоккею обыграла россиян и взяла "золото" Олимпиады.

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