В одну з областей України йдуть сильні заморозки до -5

14:54 13.04.2026 Пн
Заморозки у повітрі очікуються вже цієї ночі
aimg Костянтин Широкун
В одну з областей України йдуть сильні заморозки до -5

У ніч з 13 на 14 квітня у Київській та Одеській областях можливі сильні заморозки, шкали термометрів місцями опустяться до 5 градусів нижче нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Читайте також: Якою буде погода в Україні сьогодні та де потеплішає до +15: прогноз синоптика

"Попередження про сильні метеорологічні явища ІІ рівня небезпечності, помаранчевого – по Одеській області", - йдеться уповідомленні Гідрометцентру.

Зазначається, що вночі 14 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі, від 0 до -5 градусів за Цельсієм.

Уночі 14 квітня морози також очікуються й у Києві - на поверхні ґрунту температура становитиме 0...-2 градуси. На тлі зниження температури у столиці оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

При цьому на більшості території України на тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, стовпчики термометрів піднімуться до 10-13 градусів, у східній частині тепліше – до +15 градусів. Також у центральних та південних областях очікуються невеликі дощі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому посеред квітня повернулась майже зимова погода та показували, де в Україні вчора насипало снігу.

Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Також ми писали, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.

Також в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

Окрім того, повідомлялось, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Новини
"Нова сторінка" відносин. Україна готує переговори Зеленського з Мадяром
"Нова сторінка" відносин. Україна готує переговори Зеленського з Мадяром
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта