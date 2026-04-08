Зима повернулась посеред квітня: де в Україні насипало снігу (фото, відео)

10:54 08.04.2026 Ср
3 хв
Замість весняних квітів - заморозки та хуртовини
aimg Ірина Костенко
Сніг у квітні нагадав про зиму (фото ілюстративне: Getty Images)

Весняне тепло виявилось підступним - у деякі області повернулась справжня зима. Сніг місцями не просто пролітав, але й затримався на поверхнях.

Докладніше про ситуацію зі снігом та негодою в Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Де в Україні пролітав і затримався сніг

Щільний шар снігу накрив високогір'я Карпат. При цьому температура повітря опустилась до -7°C.

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, оприлюдненою у Facebook, станом на 9:00 середи, 8 квітня, на горі Піп Іван було хмарно.

Вітер спостерігався східний, зі швидкістю 7 м/с.

Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 8 квітня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Намело чимало снігу подекуди в Івано-Франківській області.

Сніг в Івано-Франківській області (скриншот: t.me/blacklist2477)

"Величезний шар снігу після сильного снігопаду вкрив Надвірну, Микуличин та Яремче", - повідимили у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7".

Не оминув сніг і курортний Буковель.

Сніг у Буковелі (фото: t.me/ivano_frankivsk1)

Повідомляють також про "зимову атмосферу" сьогодні у Верховині.

Про сніг у Львові та Львівській області повідомляли ще з учорашнього вечора.

"Білі мухи" помітили і в Радехові.

Telegram-канал "Типовий Львів" повідомляв, що у Бродах також почалась справжня хуртовина.

Зранку 8 квітня сніг місцями помітили навіть у Києві.

Пролітав сніг вчора та сьогодні і в інших областях України (зокрема у Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій).

Тим часом у Харкові пішов дощ із градом.

Звідки в Україну прийшло похолодання

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна раніше розповів, що нинішню холодну погоду в більшості областей країни зумовив північний процес в атмосфері.

Йдеться про циклон зі Скандинавії, який переміщується у східному напрямку.

В його тиловій частині відбувається вторгнення арктичного повітря з північних напрямків, тож саме так холод потрапляє на нашу територію.

Спеціалісти УкрГМЦ впродовж останніх кількох дней попереджали українців, що вночі у багатьох регіонах можуть бути заморозки на поверхні ґрунту та навіть у повітрі.

У деяких областях до опадів у вигляді дощу додався мокрий сніг.

Місцями ймовірні також сильні пориви вітру.

Сьогодні, 8 квітня, незатишну погоду в Україні продовжуватиме зумовлювати тилова частина циклону (тоді як його центр - на схід від нашої території).

На висотах досі знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься "новими порціями холоду з північних напрямків".

Варто зазначити, що Семиліт розповів також, чи зміниться погода в Україні напередодні вихідних - чи може бути потепління на Великдень або ж після свята.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, ми пояснювали, коли у Київ офіційно прийшла весна та скільки реально тривала в місті зима.

Читайте також, яким може бути квітень в Україні в цілому.

