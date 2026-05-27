Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію для компенсації великих втрат армії на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram .

За словами глави держави, українська сторона отримує дедалі більше внутрішньої інформації з Росії щодо підготовки нових мобілізаційних заходів.

"Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково", - зазначив Зеленський.

Також, за словами президента, російська влада активізувала видачу так званих мобілізаційних розпоряджень, що може свідчити про подальше розширення мобілізації.

"Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується", - додав він.

Зеленський наголосив, що наявну інформацію Україна передасть міжнародним партнерам.

"Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії", - підсумував глава держави.