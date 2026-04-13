Якою буде погода в Україні сьогодні та де потеплішає до +15: прогноз синоптика
В Україні сьогодні, 13 квітня, очікуються дощі у центрі та на півдні. Вдень температура підніметься до +15 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
Сьогодні дощі гарантовано пройдуть у південній частині країни та у центральних областях.
На решті території України ймовірність опадів менша - або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.
Вітер очікується східних напрямків, помірний.
Вдень нарешті почне теплішати, стовпчики термометрів піднімуться до 10-13 градусів, у східній частині тепліше - до +15 градусів.
У Києві сьогодні без істотних опадів. Вдень прогнозується 8-10 градусів тепла.
"На тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, сонечка побільшає.
За можливими дощами будемо стежити разом щодня", - додала Діденко.
