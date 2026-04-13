В одну из областей Украины идут сильные заморозки до -5
В ночь с 13 на 14 апреля в Киевской и Одесской областях возможны сильные заморозки, шкалы термометров местами опустятся до 5 градусов ниже нуля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
"Предупреждение о сильных метеорологических явлениях II уровня опасности, оранжевого - по Одесской области", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
Отмечается, что ночью 14 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе, от 0 до -5 градусов по Цельсию.
Ночью 14 апреля морозы также ожидаются и в Киеве - на поверхности почвы температура составит 0...-2 градуса. На фоне снижения температуры в столице объявили І уровень опасности, желтый.
При этом на большинстве территории Украины на неделе заморозки отступят, дни станут теплее, столбики термометров поднимутся до 10-13 градусов, в восточной части теплее - до +15 градусов. Также в центральных и южных областях ожидаются небольшие дожди.
