ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В одну из областей Украины идут сильные заморозки до -5

14:54 13.04.2026 Пн
2 мин
Заморозки в воздухе ожидаются уже этой ночью
aimg Константин Широкун
В одну из областей Украины идут сильные заморозки до -5

В ночь с 13 на 14 апреля в Киевской и Одесской областях возможны сильные заморозки, шкалы термометров местами опустятся до 5 градусов ниже нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Читайте также: Какой будет погода в Украине сегодня и где потеплеет до +15: прогноз синоптика

"Предупреждение о сильных метеорологических явлениях II уровня опасности, оранжевого - по Одесской области", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Отмечается, что ночью 14 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе, от 0 до -5 градусов по Цельсию.

Ночью 14 апреля морозы также ожидаются и в Киеве - на поверхности почвы температура составит 0...-2 градуса. На фоне снижения температуры в столице объявили І уровень опасности, желтый.

При этом на большинстве территории Украины на неделе заморозки отступят, дни станут теплее, столбики термометров поднимутся до 10-13 градусов, в восточной части теплее - до +15 градусов. Также в центральных и южных областях ожидаются небольшие дожди.

Погода в Украине в апреле

Напомним, ранее мы рассказывали, почему посреди апреля вернулась почти зимняя погода и показывали, где в Украине вчера насыпало снега.

Между тем специалисты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Также мы писали, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды.

Также в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику апреля и прогноз погоды на второй месяц весны.

Кроме того, сообщалось, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Погода в Украине Погода
Новости
"Новая страница" отношений. Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром
"Новая страница" отношений. Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта