ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє різке похолодання та сніг: чи потепліє до Великодня - прогноз синоптика

19:22 06.04.2026 Пн
5 хв
Коли очікувати заморозки на ґрунті та у повітрі?
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні стрімко погіршується (фото ілюстративне: Getty Images)

Арктичне повітря несе в Україну різке похолодання, місцями прогнозують мокрий сніг. Проте весняне тепло не планує "ховатись" надовго.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Читайте також: Великдень не за горами: чи матимуть українці додатковий вихідний цього року

Головне:

  • Причина похолодання: "на хвості" циклону зі Скандинавії в Україну потрапить арктичне повітря з північних напрямків.
  • Опади: 7 квітня майже по всій країні очікуються дощі, 8-9 квітня - з мокрим снігом (крім крайнього півдня).
  • Штормове попередження: 7 квітня пориви вітру у деяких областях сягатимуть 15-20 м/с.
  • Мінус вночі: небезпечні заморозки очікуються як на ґрунті, так і в повітрі.
  • Прогноз на Великдень: 12 квітня на півдні, на сході та в центральних областях - часом дощитиме, проте вдень повітря прогріється трішки більше.
  • Ймовірне покращення: тепло може почати повертатись більш активно вже наступного тижня.

Чому погода в Україні холоднішає

– Холодну погоду в Україні зумовлюватиме північний процес в атмосфері - циклон зі Скандинавії.

Він буде переміщуватись у східному напрямку.

І в його тиловій частині відбуватиметься вторгнення арктичного повітря з північних напрямків на нашу територію.

Що буде з опадами найближчим часом

– У найближчі три доби атмосферні фронти час від часу спричинятимуть в Україні невеликі та помірні дощі.

У середу (8 квітня, - Ред.) і четвер (9 квітня, - Ред.) - з мокрим снігом.

За рахунок того, що на висоті - у вищих шарах атмосфери - в нас мінусові значення температури. І через те, що буде проходити ось цей атмосферний фронт.

Зверху крапельки будуть замерзати і коли будуть надходити до низу - вже будуть трішки підтавати, бо тут у нас трішки тепліше. І за рахунок цього в нас буде такий, мокрий сніг.

Він здебільшого буде по всій території України. Крім крайнього півдня, можна так сказати.

Може бути і вдень. У денні години.

Чи може мокрий сніг "затриматись" на землі

– Як такого накопичення його (снігу, - Ред.) в нас не спостерігатиметься.

Можливо, лише у Карпатах. Але це - за рахунок того, що це є гори. Тому там все ж таки може бути певне накопичення.

А так, по території України, він в принципі буде падати і розтавати.

Чи додасть дискомфорту українцям вітер

– У нас будуть пориви вітру доволі сильні. Що може додавати дискомфортних відчуттів.

Щодо саме повітряних потоків... Завтра вдень, 7 квітня, у західних областях ми очікуємо на пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Це - перший рівень небезпечності, жовтий.

Коли та в яких областях ймовірні заморозки

– 7 квітня вночі у західних, північних, більшості центральних областей, а 8 та 9 квітня - в Україні на поверхні ґрунту ми очікуємо заморозки 0-3°С.

Це в нас перший рівень небезпечності, жовтий.

У нічні години 7, 8 і 9 квітня - на Закарпатті, 8-9 квітня - у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, а вже 9 квітня - і в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях - заморозки у повітрі 0-3°С.

Це у нас вже - другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Тож тут варто наголосити на цьому - що у нас заморозки також очікуються і в повітрі саме ось у ці дати.

Україну накриє різке похолодання та сніг: чи потепліє до Великодня - прогноз синоптикаЗаморозки ймовірні у більшості областей України (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться погода напередодні вихідних

– Перед вихідними - 10 квітня - синоптичну ситуацію в Україні продовжуватиме формувати поле зниженого атмосферного тиску, тобто циклон.

І місцями в нас буде невеликий дощ та мокрий сніг.

Лише у більшості західних і північних областей у нас буде вдень погода без опадів.

Що може бути з погодою в суботу та на Великдень

– 11 квітня, в суботу, здебільшого без опадів.

Лише на сході та південному сході країни вдень - невеликий дощ.

Через те, що ось це поле зниженого атмосферного тиску буде, в принципі, вже формуватись саме над Чорним морем, з тієї сторони. І буде там зумовлювати невеликий дощ.

Щодо Великодня... Якщо дивитись на 12 і 13 квітня (в нас воно тут так, більш загально описано), то на півдні та сході, у центральних областях - часом дощитиме.

На решті території в нас переважатиме погода без опадів.

Вночі переважатимуть заморозки 0-3°С. Лише на півдні та південному сході країни значення температури будуть трішки вищими - в межах 1-6 градусів тепла.

Денні максимуми у нас вже сягатимуть 7-14°С. Тому вже буде, в принципі, трішки тепліше.

Україну накриє різке похолодання та сніг: чи потепліє до Великодня - прогноз синоптикаНа Великдень вдень може бути дещо тепліше, ніж до цього (інфографіка: РБК-Україна)

Коли в Україну може прийти відчутне потепління

– Надалі ми вже очікуємо, що значення температури будуть трішечки підвищуватись. І буде ставати дещо тепліше.

Якщо спиратись на той консультативний прогноз, який в нас є, то температура вночі вже буде в межах 4-10 градусів тепла.

А ось денні максимуми вже сягатимуть +13+20°С подекуди.

Це 14-16 квітня. Вже туди, ближче до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, ми пояснювали, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Читайте також, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатов
спеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла