Обыски в Раде и приговор Плотницкому: новости за 16 марта

Служба безопасности Украины провела обыски в Верховной Раде и в Кабмине, экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого заочно осудили к пожизненному сроку, киевских школьников досрочно отпускают на каникулы. Подробнее о том, что произошло во вторник, 16 марта, - в материале РБК-Украина

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СБУ провела обыски в Раде и Кабмине из-за Харьковских соглашений

Служба безопасности Украины провела обыски в органах власти, причастных к разработке и ратификации Харьковских соглашений с Россией. Сотрудники спецслужбы обыскали Верховную раду, Кабинет министров и еще ряд зданий. В ходе обысков сотрудники спецслужбы обнаружили документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства осознавало все последствия подписания и ратификации Харьковских соглашений.

Также 16 марта парламенту предложили денонсировать Харьковские соглашения. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной раде.

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Киев требует объяснений

Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области. Как сообщил пресс-секретарь Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, российский вертолет углубился в воздушное пространство Украины на 50 метров, после чего развернулся и покинул территорию Украины.

Пограничники пытаются выяснить у россиян обстоятельства такого маневра.

У Путина исключили новый референдум по Крыму и выступили с заявлением по Донбассу

Российские власти исключают любую возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. А что касается ситуации на Донбассе, Москва готова "защищать" безопасность русскоязычных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, по его словам, так называемый "референдум" в Крыму в 2014 году якобы был законным с точки зрения международного права и украинского законодательства. В то же время он исключил возможность проведения нового референдума о его самоопределении.

Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно осудили к пожизненному сроку за сбитие Ил-76 в 2014 году

Суд в Днепре заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого. Он признан виновным в рамках дела о сбитом украинском самолете Ил-76 в 2014 году.

В рамках дела также получили пожизненный срок без конфискации имущества командиры боевиков "ЛНР" Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Выборы в США: Россия дискредитировала Байдена, а Иран подрывал поддержку Трампа

Американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.

Как установила разведка, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена через союзников его конкурента - Дональда Трампа. В частности, как говорится в отчете, Москва использовала для этого украинских деятелей. В то же время Иран проводил "разностороннюю тайную кампанию влияния" на выборы, которая была направлена на то, чтобы подорвать поддержку Трампа.

В Киеве курьер на мопеде устроил невероятный дрифт и гонки с патрульными (видео)

В Киеве курьер службы доставки на мопеде устроил гонки с патрульными полицейскими, которые пытались его задержать за нарушение ПДД. Отчаянный водитель скутера, продемонстрировав чудеса маневренности на оживленной дороге, смог уйти от преследования.

Видеокадры были сняты камерами системы наблюдения "Безопасные Березняки".

Украину накроет ливнями и мокрым снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине в среду, 17 марта, будет неблагоприятная практически во всех областях страны. Ожидаются ливни, умеренные дожди, а местами – мокрый снег с дождем. Температура воздуха ожидается плюсовая.

О том, где погодные условия будут самые сложные, сообщили в Украинском гидрометцентре.