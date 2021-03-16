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Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 17:23
Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения. Соответствующий законопроект №0095 зарегистрировали в ВР.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона "О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" внесли в Раду еще 12 марта.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Указано, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.

"Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, вчера спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело Харьковских соглашений. Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.

Как писало РБК-Украина, Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений украинским парламентом. Документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.

Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию Харьковских соглашений.

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