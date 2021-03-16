Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона "О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" внесли в Раду еще 12 марта.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Указано, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.

"Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион", - подчеркивается в пояснительной записке.