Выборы в США: Россия дискредитировала Байдена, а Иран подрывал поддержку Трампа
Американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.
Отчет опубликовали на сайте Управления директора национальной разведки США.
Как установила разведка, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена через союзников его конкурента - Дональда Трампа. В частности, как говорится в отчете, Москва использовала для этого украинских деятелей.
В то же время Иран проводил "разностороннюю тайную кампанию влияния" на выборы, которая была направлена на то, чтобы подорвать поддержку Трампа. Однако разведка не зафиксировала никакого вмешательства со стороны Китая.
"Китай стремился к стабильности в своих отношениях с США и не считал результаты выборов достаточно выгодными для Китая, чтобы рискнуть получить удар в ответ, если его разоблачат", - отмечается в отчете разведки.
Как известно, американские спецслужбы обвиняли Россию во вмешательстве и в президентские выборы 2016 года. Тогда российские спецслужбы проводили пропагандистскую кампанию в поддержку Трампа. Это вмешательство едва не обернулось для Трампа импичментом.
Напомним, в январе 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года. Санкции наложили, в частности, против народного депутата Александра Дубинского.
После введения санкций президент Владимир Зеленский потребовал открытия уголовного дела против лиц, которых обвинили во вмешательстве в выборы.