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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Киев требует объяснений

Новина українською → Сумская область, Вторник 16 марта 2021 17:52
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Киев требует объяснений Фото: вертолет Ми-8 (wikipedia.org)
Автор: Роман Тверденко

Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области. Пограничники пытаются выяснить у россиян обстоятельства такого маневра.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

По его данным, наряд пограничников в Сумской области зафиксировал, как российский вертолет углубился в воздушное пространство Украины на 50 метров, после чего развернулся и покинул территорию Украины.

Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины. В нем ГПСУ требует сообщить о принадлежности вертолета и обстоятельствах, из-за которых он залетел в воздушное пространство соседнего государства. Ответ ожидается.

Также Погранслужба уведомила о ситуации соответствующие министерства и ведомства.

Напомним, на выходных в Волынской области, на границе Украины и Беларуси, задержали двух граждан России и Беларуси. Они пытались попасть в Украину в обход пункта пропуска.

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