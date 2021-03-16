Под угрозой "красной зоны". Школы Киева идут на каникулы, а ограничения могут расширить

Школы Киева идут на каникулы раньше, а введенные из-за коронавируса ограничения в городе могут усилить. Ситуация с СOVID-19 в столице обостряется, есть риск попадания в "красную зону".

Об этом на срочном брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко .

Школы Киева идут на каникулы

Как сообщил Кличко, ученики 5-11 классов идут на каникулы на несколько дней раньше - 18 марта, а не с 22, как планировалось.

Киев просит Кабмин ужесточить карантин в городе

Мэр столицы обратился к Кабмину с просьбой усилить карантинные ограничения в Киеве, которые действуют в "оранжевой зоне". По его словам, у местной власти нет полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничений.

Кроме того, он обратился к МВД, Минздрава, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе с просьбой усилить контроль за соблюдением установленных ограничений.

По словам мэра, футбольный матч в Киеве, который запланирован на четверг "может быть вторым Буковелем", поскольку на него приедет около 35 тыс. зрителей.

Какие ограничения действуют в Киеве сейчас

Отметим, Киев находится в "оранжевой зоне" карантина, где, в частности, действуют такие карантинные меры:

масочный режим и дистанция,

число пассажиров в транспорте не должно превышать число посадочных мест,

кафе и рестораны могут работать лишь с 7 утра до полуночи.

Попадание в "оранжевую зону" сигнализирует об ухудшении эпидситуации в городе и предупреждает об угрозе попадании в "красную зону". Ограничения "красной зоны" предполагают закрытие развлекательных заведений, кафе и ресторанов, образовательных учреждений, а также остановку транспорта (как общественного, так и ж/д).