Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно осудили к пожизненному сроку за сбитие Ил-76 в 2014 году

Суд в Днепре заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого. Он признан виновным в рамках дела о сбитом украинском самолете Ил-76 в 2014 году.

Приговор из 100 страниц судьи оглашали 15-16 марта с перерывами, около восьми часов. Судьи принимали решение по приговору около месяца.

В рамках дела также получили пожизненный срок без конфискации имущества командиры боевиков "ЛНР" Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Военный самолет сбили в ночь на 14 июня 2014 года при посадке в аэропорту "Луганск". Пророссийские боевики применили ПЗРК "Игла". На борту самолета находились 40 десантников и 9 членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли.

Напомним, в декабре 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Виктору Назарову, который признан виновным в деле о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Его жалобу оставили без удовлетворения.