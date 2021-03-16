ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно осудили к пожизненному сроку за сбитие Ил-76 в 2014 году

Новина українською → Днепр, Вторник 16 марта 2021 16:11
Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно осудили к пожизненному сроку за сбитие Ил-76 в 2014 году Фото: Игорь Плотницкий (lug-info com)
Автор: Роман Тверденко

Суд в Днепре заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого. Он признан виновным в рамках дела о сбитом украинском самолете Ил-76 в 2014 году.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

В рамках дела также получили пожизненный срок без конфискации имущества командиры боевиков "ЛНР" Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Приговор из 100 страниц судьи оглашали 15-16 марта с перерывами, около восьми часов. Судьи принимали решение по приговору около месяца.

Игорь Плотницкий был главарем так называемой "Луганской народной республики" в 2014-17 годах.

Военный самолет сбили в ночь на 14 июня 2014 года при посадке в аэропорту "Луганск". Пророссийские боевики применили ПЗРК "Игла". На борту самолета находились 40 десантников и 9 членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли.

Напомним, в декабре 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Виктору Назарову, который признан виновным в деле о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Его жалобу оставили без удовлетворения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ЛНР
NEWS
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"