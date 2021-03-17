Обшуки в Раді та вирок Плотницькому: новини за 16 березня

Служба безпеки України провела обшуки у Верховній Раді та в Кабміні, екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення, київських школярів достроково відпускають на канікули. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 16 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

В Україні введуть тотальний карантин, якщо 70% регіонів опиняться в "червоній" зоні.

Національна академія наук України заявила, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої. Вчені занепокоєні стрімким зростанням смертності від коронавірусу в Україні.

Школи Києва йдуть на канікули раніше, а запроваджені через коронавірус обмеження у місті можуть посилити. Ситуація з СOVID-19 у столиці загострюється, є ризик потрапляння в "червону зону".

Львів можуть "закрити" у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. Це можливо в разі продовження поточної динаміки захворюваності в місті.

Через погіршення ситуації з коронавірусом Львів має намір розгорнути додаткові госпіталі. Нинішній запас койко-місць в лікарнях зменшується дуже швидко.

Вакцинацію в Україні підтримали релігійні лідери. Сьогодні їм робили щеплення від COVID в прямому ефірі.

Трирічний хлопчик Павлик Лутковський, який минулого року став першою дитиною у Вінницькій області, що захворіла на коронавірус, знову у важкому стані. Хвороба дала важкі ускладнення - дитина перестала ходити, говорити і їсти.

Італія і Франція готові відновити вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Вони чекають сигналу від європейського регулятора.

Європейський сертифікат вакцинації, який Єврокомісія планує затвердити цієї середи, буде видаватися безплатно, а дані будуть заповнюватись офіційною мовою країни та англійською мовою.

СБУ провела обшуки в Раді та Кабміні через Харківські угоди

Служба безпеки України провела обшуки в органах влади, причетних до розробки та ратифікації Харківських угод з Росією. Співробітники спецслужби обшукали Верховну раду, Кабінет міністрів та ще низку будівель. В ході обшуків співробітники спецслужби виявили документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави усвідомлювало всі наслідки підписання та ратифікації Харківських угод.

Окрім того, 16 березня парламенту запропонували денонсувати Харківські угоди. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній раді.

Російський вертоліт порушив повітряний простір України. Київ вимагає пояснень

Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України в Сумській області. Як повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, російський вертоліт заглибився в повітряний простір України на 50 метрів, після чого розвернувся і покинув територію України.

Прикордонники намагаються з'ясувати у росіян обставини такого маневру.

У Путіна виключили новий референдум щодо Криму і виступили з заявою по Донбасу

Російська влада виключає будь-яку можливість проведення нового референдуму про статус окупованого Криму. А що стосується ситуації на Донбасі, Москва готова "захищати" безпеку російськомовних жителів. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зокрема, за його словами, так званий "референдум" в Криму в 2014 році нібито був законним з точки зору міжнародного права та українського законодавства. У той же час він виключив можливість проведення нового референдуму про його самовизначення.

Екс-ватажка "ЛНР" Плотницького заочно засудили до довічного терміну за збиття Іл-76 в 2014 році

Суд у Дніпрі заочно засудив до довічного ув'язнення колишнього ватажка так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького. Він визнаний винним у рамках справи про збитий українському літаку Іл-76 в 2014 році.

В рамках справи також отримали довічний термін без конфіскації майна командири бойовиків "ЛНР" Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева.

Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа

Американська розвідувальна спільнота опублікувала звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів в президенти.

Як встановила розвідка, Росія вела дискредитаційну кампанію проти тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена через союзників його конкурента - Дональда Трампа. Зокрема, як йдеться у звіті, Москва використала для цього українських діячів. Водночас Іран проводив "різносторонню таємну кампанію впливу" на вибори, яка була спрямована на те, щоб підірвати підтримку Трампа.

У Києві кур'єр на мопеді влаштував неймовірний дріфт і гонки з патрульними (відео)

У Києві кур'єр служби доставки на мопеді влаштував гонки з патрульними поліцейськими, які намагалися його затримати за порушення ПДР. Відчайдушний водій скутера, який продемонстрував дива маневреності на жвавій дорозі, зміг піти від переслідування.

Відеокадри були зняті камерами системи спостереження "Безпечні Березняки".

Україну накриє зливами і мокрим снігом: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні у середу, 17 березня, буде несприятлива практично у всіх областях країни. Очікуються зливи, помірні дощі, а місцями – мокрий сніг з дощем. Температура повітря очікується плюсова.

Про те, де погодні умови будуть найскладніші, повідомили в Українському гідрометцентрі.