"Стоит вопрос о закрытии города": Садовой заявил о возможности локдауна во Львове
Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом. Это возможно в случае продолжения текущей динамики заболеваемости в городе.
Об этом на брифинге заявил мэр Львова Андрей Садовой.
Он отметил, что в текущей ситуации могут быть закрыты все заведения для остановки увеличения роста заболеваемости.
"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны. Все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.
Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове готовы к дополнительным карантинным ограничениям. Их введут, если динамика заболеваемости не улучшится.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Львовская область может попасть в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные карантинные ограничения, в том числе, запрет на массовые мероприятия, прием посетителей в ресторанах и так далее.
Он также отметил, что если больше половины областей попадут в эту зону, то по всей Украине могут ввести локдаун.