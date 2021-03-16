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"Стоит вопрос о закрытии города": Садовой заявил о возможности локдауна во Львове

Новина українською → Львов, Вторник 16 марта 2021 19:56
"Стоит вопрос о закрытии города": Садовой заявил о возможности локдауна во Львове Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом. Это возможно в случае продолжения текущей динамики заболеваемости в городе.

Об этом на брифинге заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Он отметил, что в текущей ситуации могут быть закрыты все заведения для остановки увеличения роста заболеваемости.

"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны. Все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове готовы к дополнительным карантинным ограничениям. Их введут, если динамика заболеваемости не улучшится.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Львовская область может попасть в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные карантинные ограничения, в том числе, запрет на массовые мероприятия, прием посетителей в ресторанах и так далее.

Он также отметил, что если больше половины областей попадут в эту зону, то по всей Украине могут ввести локдаун.

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