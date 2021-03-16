"Стоит вопрос о закрытии города": Садовой заявил о возможности локдауна во Львове

Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом. Это возможно в случае продолжения текущей динамики заболеваемости в городе.

Об этом на брифинге заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Он отметил, что в текущей ситуации могут быть закрыты все заведения для остановки увеличения роста заболеваемости. "В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны. Все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.