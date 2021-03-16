У Путина исключили новый референдум по Крыму и выступили с заявлением по Донбассу
Российские власти исключают любую возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. А что касается ситуации на Донбассе, Москва готова "защищать" безопасность русскоязычных жителей.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В частности, по его словам, так называемый "референдум" в Крыму в 2014 году якобы был законным с точки зрения международного права и украинского законодательства. В то же время он исключил возможность проведения нового референдума о его самоопределении.
"Это будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", - отметил Песков.
На вопрос о том, готова ли Россия нанести военный удар по подконтрольной Украине территории при эскалации на Донбассе, он призвал ориентироваться на официальные заявления Кремля.
"Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке", - подчеркнул Песков.
Отметим, заявления по Крыму прозвучали в седьмую годовщину "референдума" на полуострове, который Российская Федерация использовала для его оккупации.
Напомним, ранее в Государственной думе России заявили, что Москва не допустит попыток отчуждения оккупированного Крыма.
В феврале президент РФ Владимир Путин отметил, что не собирается бросать Донбасс "несмотря ни на что".