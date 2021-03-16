СБУ провела обыски в Раде и Кабмине из-за Харьковских соглашений

Служба безопасности Украины провела обыски в органах власти, причастных к разработке и ратификации Харьковских соглашений с Россией. Сотрудники спецслужбы обыскали Верховную раду, Кабинет министров и еще ряд зданий.

Так, обыски по делу о Харьковских соглашениях прошли в Раде и парламентских комитетах, главном научно-экспертном управлении ВР, Совете нацбезопасности и обороны, Министерстве иностранных дел и Кабмине совместно с Госбюро расследований.

"Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве", - пояснили в СБУ.

В ходе обысков сотрудники спецслужбы обнаружили документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства осознавало все последствия подписания и ратификации Харьковских соглашений.

"В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам", - добавили в СБУ.

СБУ опубликовала один из этих документов. В нем говорится о том, что украинская власть в 2010 году знала, что пребывание Черноморского флота РФ в Крыму является "существенным дестабилизирующим фактором" на полуострове, а также "источником проведения российской информационно-пропагандистской кампании".

Фото: найденный спецслужбой документ (ssu.gov.ua)