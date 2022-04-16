Обстрелы Харькова и Николаева и угрозы России из-за поставок оружия Украине: новости за 15 апреля

Российские оккупанты открыли огонь по Харькову и Николаеву, Россия угрожает "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете импорта российского угля и заморозке активов. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 15 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

У Путина назвали первоочередную задачу войны против Украины

Первоочередная задача войны России против Украины якобы заключается в уничтожении "националистических батальонов". Что конкретно имеется в виду под этой формулировкой, у президента России Владимира Путина не уточняют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Главное - это освобождать все-таки (Украину, - ред.) от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дуда подписал закон о запрете импорта российского угля и заморозке активов

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о специальных решениях в сфере противодействия поддержке агрессии против Украины и обеспечения национальной безопасности. Он включает эмбарго на поставки российского угля и заморозку активов.

В заявлении канцелярии президента говорится, что новый закон допускает создание санкционного списка, куда войдут физические и юридические лица из России, в отношении которых будут применены меры в виде заморозки денежных средств и экономических ресурсов. Решение о внесении или исключении из санкционного списка будет принимать министр внутренних дел Польши.

Россия угрожает "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине, - WP

Российская Федерация на этой неделе направила США официальную ноту протеста. В ней говорится о том, что поставки оружия Украины могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Сообщается, что ноту протеста подали после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.

Российское вторжение дало шанс на полное примирение Украины и Польши, - вице-премьер

Война России против Украины дала шанс на полное примирение между Киевом и Варшавой в исторических вопросах. Так считает польский вице-премьер министр культуры и национального наследия Петр Глинский. "Да, в нашей общей истории есть сложные моменты, темы, которые нужно закрывать - и мы обязательно вернемся к ним в наших отношениях со свободной и независимой Украиной - после войны", - заявили Глинский.

Речь идет об этнических столкновениях между украинцами и поляками во времена Второй мировой войны.

Киев до 9 мая переименует все объекты, названия которых связаны с Россией

До 9 мая 2022 года в Киеве переименуют все объекты, названия которых связаны с Российской Федерацией. В том числе улицы и станции метро. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на сегодня в Киеве остаются десятки улиц и объектов с названиями, связанными с Россией. "Их переименование - актуально. Поэтому мы нарабатываем новые названия, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Проработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", - добавил мэр.

Марка с кораблем от Укрпочты бьет все рекорды: очередь больше, чем за iPhone

В Укрпочте презентовали новую почтовую марку военного времени. На ней изображен украинский военный на берегу, а в море – русский военный корабль, который был послан пограничником на острове Змеиный.

Стоит отметить, что на изображение попал именно тот самый крейсер "Москва", который затонул у берегов Севастополя 14 апреля. Новая марка вызвала такой ажиотаж, что украинцы стоят в очереди на Укрпочту, чтобы приобрести ее.

В Украине прогнозируют похолодание с мокрым снегом: синоптик назвала дату

Погода в Украине в ближайшее время несет собой похолодание и даже мокрый снег.

Дожди в субботу предполагаются в западных, северных областях, местами в центральной части и в Харьковской и Одесской областях. В воскресенье понедельник в Украине похолодание усилится, есть вероятность мокрого снега. Только в восточной части теплая погода сохранится.