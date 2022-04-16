Обстріли Харкова та Миколаєва та погрози Росії через постачання зброї Україні: новини за 15 квітня

Російські окупанти відкрили вогонь по Харкову та Миколаєву, Росія загрожує "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про заборону імпорту російського вугілля та заморожування активів. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 15 квітня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У Путіна назвали першочергове завдання війни проти України

Першочергове завдання війни Росії проти України нібито полягає в знищенні "націоналістичних батальйонів". Що конкретно мається на увазі під цим формулюванням, у президента Росії Володимира Путіна не уточнюють. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Головне - це звільняти все-таки (Україну, - ред.) від цих націоналістичних батальйонів. Операція триває, і завдання, які стоять, добре відомі. Вони повинні бути виконані і будуть виконані. Жодних сумнівів бути не має", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Дуда підписав закон про заборону імпорту російського вугілля і заморожування активів

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спеціальні рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України та забезпечення національної безпеки. Він включає ембарго на постачання російського вугілля і заморозку активів.

У заяві канцелярії президента йдеться, що новий закон допускає створення санкційного списку, куди увійдуть фізичні та юридичні особи з Росії, щодо яких будуть застосовані заходи у вигляді заморозки грошових коштів і економічних ресурсів. Рішення про внесення або виключення з санкційного списку прийматиме міністр внутрішніх справ Польщі.

Росія погрожує "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні, - WP

Російська Федерація цього тижня направила США офіційну ноту протесту. У ній йдеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів, до якого входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.

Російське вторгнення дало шанс на повне примирення України і Польщі, - віце-прем'єр

Війна Росії проти України дала шанс на повне примирення між Києвом і Варшавою в історичних питаннях. Так вважає польський віце-прем'єр міністр культури і національної спадщини Пйотр Глинський. "Так, в нашій спільній історії є складні моменти, теми, які потрібно закривати - і ми обов'язково повернемося до них у наших відносинах з вільною і незалежною Україною - після війни", - заявили Глинський.

Йдеться про етнічні сутички між українцями та поляками за часів Другої світової війни.

Київ до 9 травня перейменує всі об'єкти, назви яких пов'язані з Росією

До 9 травня 2022 року в Києві перейменують всі об'єкти, назви яких пов'язані з Російською Федерацією. У тому числі вулиці і станції метро. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на сьогодні в Києві залишаються десятки вулиць і об'єктів з назвами, пов'язаними з Росією. "Їх перейменування - актуально. Тому ми напрацьовуємо нові назви, які будуть носити вулиці, проспекти, станції метро та інші об'єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і приймемо комплексне рішення на засіданні Київради", - додав мер.

Марка з кораблем від Укрпошти б'є всі рекорди: черга більша, ніж за iPhone

В Укрпошті презентували нову поштову марку воєнного часу. На ній зображений український військовий на березі, а в морі – російський військовий корабель, який був надісланий прикордонником на острові Зміїний.

Варто зазначити, що на зображення потрапив саме той крейсер "Москва", який затонув біля берегів Севастополя 14 квітня. Нова марка викликала такий ажіотаж, що українці стоять у черзі на Укрпошту, щоби придбати її.

В Україні прогнозують похолодання з мокрим снігом: синоптик назвала дату

Погода в Україні найближчим часом несе собою похолодання і навіть мокрий сніг.

Дощі в суботу передбачаються в західних, північних областях, місцями в центральній частині і в Харківській та Одеській областях. У неділю понеділок в Україні похолодання посилиться, є ймовірність мокрого снігу. Тільки в східній частині тепла погода збережеться.