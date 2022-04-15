В ответ на потопленную "Москву" оккупанты ударили по ракетному заводу под Киевом
Российские оккупанты в ответ на потопленный крейсер "Москва" в ночь на 15 апреля нанесли удар по ракетному заводу под Киевом. Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна "Укроборонпром".
"15 апреля около 01:30 Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса - ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты нанесли удар после того, как "ширпотреб" украинского производства, как называли в России продукцию завода, утопил флагман черноморского флота стоимостью почти 1 млрд долларов. В концерне уточнили, что речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун".
В "Укроборонпроме" отказались раскрыть последствия удара по заводу, призвав ограничиться только официальной информацией. В корпорации добавили, что Украине есть чем воевать, несмотря на постоянные ракетные атаки оккупантов.
Напомним, в ночь на 15 апреля в Киеве и области раздалось несколько взрывов. Сообщалось, что одна из ракет попала в "военный объект". В российском минобороны, в свою очередь, заявили о якобы уничтожении завода "Визар".
Отметим, вечером 14 апреля стало известно об атаке крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун". Россия сначала отказывалась признать, что корабль затонут, но затем подтвердила этот факт.
При этом Москва утверждает, что экипаж крейсера эвакуировали и доставили в оккупированный Севастополь. По данным Госпогранслужбы Украины, россияне не смогли спасти экипаж корабля из-за шторма.
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