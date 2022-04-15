ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российское вторжение дало шанс на полное примирение Украины и Польши, - вице-премьер

Новина українською →
Варшава, Пятница 15 апреля 2022 15:54
Российское вторжение дало шанс на полное примирение Украины и Польши, - вице-премьер Фото: польский вице-премьер Петр Глинский (wikimedia.org)
Автор: Илона Свиридова

Война России против Украины дала шанс на полное примирение между Киевом и Варшавой в исторических вопросах. По крайней мере, так считает польский вице-премьер министр культуры и национального наследия Петр Глинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Да, в нашей общей истории есть сложные моменты, темы, которые нужно закрывать - и мы обязательно вернемся к ним в наших отношениях со свободной и независимой Украиной - после войны", - заявили Глинский.

Отметим, речь идет об этнических столкновениях между украинцами и поляками во времена Второй мировой войны. По словам Глинского, у Польши с Россией еще более сложная история, поскольку Москва и нацистская Германия разделили страну в 1939 году.

Он также ответил на вопрос, изменились ли отношения между Польшей и Украиной в связи с российским вторжением.

"Да, нужно четко сказать: трагедия войны на Украине дала полякам и украинцам шанс на полное примирение. Мы много лет работаем над тем, чтобы отношения между нашими государствами и народами становились все лучше и лучше, все больше исторических споров и разногласий находят свое решение. Дела истории должны уступить место настоящему и будущему - нашему общему, потому что Украина сегодня защищает всю Европу, защищает цивилизованный мир", - добавил Глинский.

Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша может претендовать на Калининград, который оккупирован Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша Война России против Украины
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла