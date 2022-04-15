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По Киевской области нанесли три ракетных удара. Возможны повторные, - Павлюк

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Пятница 15 апреля 2022 18:07
По Киевской области нанесли три ракетных удара. Возможны повторные, - Павлюк Фото: по Киевской области нанесли три ракетных удара (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация нанесла три ракетных удара по Киевской области сегодня, 15 апреля. В областной военные администрации не исключают повторных атак и угрозы гражданским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"Остается опасность для гражданского населения... Только сегодня было 3 ракетных удара по объектам Киевской области. Мы не исключаем повторных ударов по другим объектам", - заявил Павлюк.

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