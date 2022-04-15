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Киев до 9 мая переименует все объекты, названия которых связаны с Россией

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 14:09
Киев до 9 мая переименует все объекты, названия которых связаны с Россией Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

До 9 мая 2022 года в Киеве переименуют все объекты, названия которых связаны с Российской Федерацией. В том числе улицы и станции метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, на сегодня в Киеве остаются десятки улиц и объектов с названиями, связанными с Россией.

"Их переименование - актуально. Поэтому мы нарабатываем новые названия, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Проработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", - добавил мэр.

Напомним, ранее Киев переименовал бывший сквер дружбы Киева и Москвы на Теремках в честь Героев Мариуполя.

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