Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть много погибших, - Ким

Российские оккупанты открыли огонь по Николаеву кассетными снарядами. В результате обстрела погибли пять человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима.

В результате дневного обстрела были убиты пять гражданских людей, еще пятнадцать - ранены. Один из местных погиб в результате детонации снаряда, который он взял в руки. "Пятый человек поднял снаряд, который перед этим не взорвался. Еще раз повторяю, не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", - заявил Ким.