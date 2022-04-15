Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть много погибших, - Ким
Российские оккупанты открыли огонь по Николаеву кассетными снарядами. В результате обстрела погибли пять человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима.
В результате дневного обстрела были убиты пять гражданских людей, еще пятнадцать - ранены.
Один из местных погиб в результате детонации снаряда, который он взял в руки.
"Пятый человек поднял снаряд, который перед этим не взорвался. Еще раз повторяю, не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", - заявил Ким.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в результате обстрела Николаева, было известно о по меньшей мере двух погибших гражданских.
Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.